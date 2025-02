Audi-Fahrer fährt provokant auf Jugendlichen zu – Gibt es Zeugen in Wiesentheid?

WIESENTHEID – Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr befanden sich zwei Jugendliche, ein 17-Jähriger und sein Freund, zu Fuß auf der Balthasar-Neumann-Straße und überquerten auf Höhe der Mauritiuskirche die Straße.

In diesem Moment fuhr ein dunkler Audi von hinten an und der unbekannte Fahrer sprach die beiden Jugendlichen provokant aus dem Fahrzeug heraus an. Daraufhin liefen die Jugendlichen in Richtung Kirche weiter.

Der Fahrer folgte den Jugendlichen und fuhr mit dem Auto gezielt auf den 17-Jährigen zu. Dieser konnte sich jedoch rechtzeitig zur Seite werfen und in Sicherheit bringen. Die beiden Jugendlichen entfernten sich daraufhin weiter in Richtung Kirchgasse, während der Unbekannte mit seinem Audi noch Kreise auf dem Kirchenvorplatz drehte.

Der Fahrer sowie das Fahrzeug konnten wie folgt beschrieben werden:

Fahrer: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, kurzgeschnittener dunkler Vollbart, schwarze Haare, korpulent

Fahrzeugbeschreibung: Audi A4, älteres Modell, dunkelblau, mit verbeultem und eingedelltem linken Kotflügel, langer Antenne auf dem Autodach, KT-Kennzeichen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.