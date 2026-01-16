Auto IU

Auf A3 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs – Fahrer bereits in der Probezeitverlängerung

16. Januar 2026Letztes Update 16. Januar 2026
Auf A3 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs – Fahrer bereits in der Probezeitverlängerung
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

KIST, LKR. WÜRZBURG – Einer Zivilstreife konnte am Dienstagmittag einen 21-jährigen Mann anhalten, welcher auf der A3 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Anhaltung gab der Mann an, sich aktuell in der Probezeitverlängerung zu befinden. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Eine Zivilstreife war am Dienstag, gegen 12:10 Uhr, auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Hierbei fiel den Beamten ein Ford auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Katzenbergtunnel fuhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Schilderbrücke aufgrund einer Ölspur vor dem Tunnel auf 100 km/h geschaltet und alle nachfolgenden auf 80 km/h. Eine Nachfahrmessung des zivilen Polizeifahrzeuges ergab, dass der Mann mit fast 150 km/h unterwegs war und somit die zugelassene Geschwindigkeit um rund 70 km/h überschritt.

Der 21-jährige deutsche Fahrer konnte am Parkplatz Fronberg angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der Mann an, sich aktuell bereits in einer Probezeitverlängerung zu befinden. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Januar 2026Letztes Update 16. Januar 2026

Mehr

„Hymn of the Highlands“ – Benefizkonzert der gefeierten Formation „Brass Band Bamberg“

„Hymn of the Highlands“ – Benefizkonzert der gefeierten Formation „Brass Band Bamberg“

16. Januar 2026
Alexander Geyer startet Veranstaltungsreihe für Senioren & Seniorinnen in Gochsheim

Alexander Geyer startet Veranstaltungsreihe für Senioren & Seniorinnen in Gochsheim

16. Januar 2026
Erneuter Stellenabbau beim Valeo Standort in Ebern

Erneuter Stellenabbau beim Valeo Standort in Ebern

16. Januar 2026
Mann durch Bundespolizei und Feuerwehr aus Gleisbett gerettet

Mann durch Bundespolizei und Feuerwehr aus Gleisbett gerettet

16. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)