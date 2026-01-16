Auf A3 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs – Fahrer bereits in der Probezeitverlängerung

KIST, LKR. WÜRZBURG – Einer Zivilstreife konnte am Dienstagmittag einen 21-jährigen Mann anhalten, welcher auf der A3 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Anhaltung gab der Mann an, sich aktuell in der Probezeitverlängerung zu befinden. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Eine Zivilstreife war am Dienstag, gegen 12:10 Uhr, auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Hierbei fiel den Beamten ein Ford auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Katzenbergtunnel fuhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Schilderbrücke aufgrund einer Ölspur vor dem Tunnel auf 100 km/h geschaltet und alle nachfolgenden auf 80 km/h. Eine Nachfahrmessung des zivilen Polizeifahrzeuges ergab, dass der Mann mit fast 150 km/h unterwegs war und somit die zugelassene Geschwindigkeit um rund 70 km/h überschritt.

Der 21-jährige deutsche Fahrer konnte am Parkplatz Fronberg angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der Mann an, sich aktuell bereits in einer Probezeitverlängerung zu befinden. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.