Auf der Geradeaus-Spur: Bei Grün für Rechtsabbieger ebenfalls losgefahren

BAD NEUSTADT/SAALE – LKR. RHÖN-GRABFELD: Am Montagabend wartete eine Autofahrerin aus Brendlorenzen kommend an der sogenannten BayWa-Kreuzung auf der Geradeaus-Spur, da die Ampel für sie Rot anzeigte.

Als die Rechtsabbieger-Ampel auf Grün wechselte und die Fahrzeuge rechts von ihr losfuhren, fuhr die Frau ebenfalls an, obwohl die Lichtzeichenanlage ihrer Fahrspur immer noch auf Rot stand. In der Folge kollidierte sie mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, welcher den Kreuzungsbereich gerade während seiner Grün-Phase in Richtung Bastheim überquerte.

Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt ca. 7.000 Euro.