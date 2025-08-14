Auf die Gegenfahrbahn gekommen – Zeugen bei Gädheim gesucht

GÄDHEIM, LKR. HASSBERGE – Am Mittwoch, gegen 07:15 Uhr, soll es auf der St 2447 zu einem Beinaheunfall gekommen sein. Ein silberfarbiger Opel Meriva fuhr hierbei in Richtung Schweinfurt und kam auf die Gegenfahrbahn.

Ein in Richtung Haßfurt fahrender dunkler Ford Fiesta kam entgegen und musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge sind derzeit unbekannt.

Die Polizei sucht nach ihnen sowie nach weiteren Zeugen, um das Geschehene aufzuklären.