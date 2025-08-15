Auto IU
Auf die Gegenfahrbahn gekommen – Zeugen bei Gädheim gesucht
GÄDHEIM, LKR. HASSBERGE – Am Mittwoch, gegen 07:15 Uhr, soll es auf der St 2447 zu einem Beinaheunfall gekommen sein. Ein silberfarbiger Opel Meriva fuhr hierbei in Richtung Schweinfurt und kam auf die Gegenfahrbahn.
Ein in Richtung Haßfurt fahrender dunkler Ford Fiesta kam entgegen und musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge sind derzeit unbekannt.
Die Polizei sucht nach ihnen sowie nach weiteren Zeugen, um das Geschehene aufzuklären.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!