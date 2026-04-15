Auf die Räder, fertig, los: Anmeldung für das Stadtradeln 2026 im Landkreis Bad Kissingen gestartet
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen setzt erneut auf Muskelkraft und Klimaschutz: Vom 14. Juni bis zum 4. Juli 20216 findet das diesjährige STADTRADELN statt. Drei Wochen lang sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit.
Die Kampagne des Klima-Bündnisses zielt darauf ab, den Radverkehr als klimafreundliche Alternative im Alltag zu stärken. Dabei steht neben der eigenen Gesundheit vor allem der Teamgeist im Vordergrund: Teilnehmende können sich in Teams aus Unternehmen, Vereinen, Schulen oder Verwaltungen zusammenschließen und gemeinsam Kilometer für ihre Kommune sammeln.
Einfache Erfassung per App
Für eine unkomplizierte Dokumentation steht die kostenfreie STADTRADELN-App zur Verfügung. Mit ihr lassen sich die gefahrenen Strecken direkt per GPS erfassen und dem jeweiligen Team-Konto gutschreiben. Über eine integrierte Chat-Funktion können sich die Radelnden zudem vernetzen und gemeinsame Touren organisieren.
Attraktive Preise als Motivation
Um den Ehrgeiz zusätzlich anzuspornen, werden unter allen Teilnehmenden im Landkreis, die die 300-Kilometer-Marke knacken, attraktive Preise verlost. Darüber hinaus werden besondere Leistungen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet:
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Erfolgreichste Einzelradler (m/w)
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Beste Schulklasse
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Engagiertestes Team
Anmeldung und Kontakt
Interessierte können sich ab sofort online für die Aktion registrieren.
Anmeldung unter:
www.stadtradeln.de/registrieren
Weitere Informationen zur Kampagne im Landkreis finden sich unter:
www.stadtradeln.de/landkreis-bad-kissingen
Bei Fragen steht das Klimaschutzmanagement des Landratsamtes telefonisch unter 0971 801-3152 oder per E-Mail zur Verfügung:
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