Auf die Sättel, fertig, los: STADTRADELN 2026 im Landkreis Bad Kissingen startet am Sonntag
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen tritt wieder in die Pedale: Am kommenden Sonntag, den 14. Juni 2026, fällt der offizielle Startschuss für die diesjährige Kampagne „STADTRADELN“. Bis zum 4. Juli sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, das Auto öfter mal stehen zu lassen und möglichst viele Strecken klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Ob der tägliche Arbeitsweg, die Fahrt zur Schule, der Einkauf um die Ecke oder ausgedehnte Radtouren in der Freizeit: Beim Stadtradeln zählt jeder Kilometer. Ziel der bundesweiten Aktion ist es, ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und die eigene Gesundheit zu setzen sowie den Radverkehr in der Region langfristig zu stärken.
Mitmachen ist ganz einfach
Die Teilnahme ist für alle Interessierten offen und unkompliziert möglich:
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Anmeldung: Registrieren Sie sich einfach unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-kissingen.
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Flexible App-Nutzung: Alternativ können Sie Ihre gefahrenen Kilometer bequem über die STADTRADELN-App erfassen.
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Teamgeist: Sie können entweder ein eigenes Team gründen (z. B. mit Arbeitskollegen, Freunden oder der Familie) oder einem bereits bestehenden Team beitreten.
Zeitraum auf einen Blick:
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Start: Sonntag, 14. Juni 2026
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Ende: Samstag, 4. Juli 2026
Nutzen Sie die kommenden drei Wochen, um gemeinsam Kilometer für den Landkreis zu sammeln und die Begeisterung für das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel in den Alltag zu integrieren. Viel Erfolg beim Radeln!
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