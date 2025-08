Auf frischer Tat ertappt – Diebstahl vereitelt – Ermittlungen eingeleitet

NIEDERWERRN, OT OBERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Polizeibeamter einen Diebstahl verhindert. Der Beamte war außer Dienst. Die Täter konnten auf der Flucht ergriffen werden. Die beiden Tatverdächtigen haben sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Freitag, gegen 23:30 Uhr, streiften zwei Männer durch den Schleifweg. Während einer Schmiere stand betrat der andere das Grundstück eines Wohnanwesens. Ziel war ein Paar Schuhe das erkennbar an der Hauseingangstüre abgestellt waren. Der Mann nahm die Schuhe an sich und gemeinsam entfernten sich die beiden Mittäter vom Ort des Geschehens. Ein Polizeibeamter der sich zu diesem Zeitpunkt weder im Dienst noch in Uniform befand, beobachtete das Geschehen und handelte sofort. Er konfrontierte die beiden Männer, die daraufhin ihr Diebesgut fallen ließen und vom Tatort flüchteten.

Zusätzliche Polizeibeamte eilten hinzu und fahndeten nach den Flüchtigen. Nach kurzer Zeit haben die Beamten die beiden Tatverdächtigen stellen können. Die zwei Männer im Alter von 21 und 32 Jahren haben sich nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl zu verantworten.