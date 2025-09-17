Auf frischer Tat ertappt – Ladendieb in Untersuchungshaft

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Montag wurde ein 29-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Am Montag, gegen 18:30 Uhr, hat ein aufmerksamer Ladendetektiv den Diebstahl eines hochwertigen Parfums beobachtet. Dieser verständigte umgehend die Würzburger Polizei, die schnell vor Ort war und den Täter beim Verlassen der Drogerie am Dominikanerplatz vorläufig festnehmen konnte. Das Parfum im Wert von 125 Euro wurde sichergestellt und der 29-Jährige auf die Dienststelle verbracht.

Auf Anordnung der Würzburger Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.