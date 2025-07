Auf frischer Tat ertappt: Unfallfluchten geklärt – Strafverfahren eingeleitet

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Dienstag hat eine 70-jährige Frau einen Unfall verursacht. Die Dame bemerkte den Zusammenstoß, beseitigte die Spuren und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge reagierte sofort und verständigte die Polizei.

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr, kam es in der Gartenstraße zu einem Unfall. Eine 70-jährige Mercedesfahrerin überfuhr auf dem Kundenparkplatz des Point Center einen Poller. Hierbei wurde der Absperrpoller aus der Verankerung gerissen und verkeilte sich im Unterboden des Fahrzeugs. Nachdem die Frau den Gegenstand einige Meter mitgeschleift hat, stieg sie aus und sah sich den Schaden an. Anschließend setzte sich mehrfach vor und zurück, bis sich der Poller löste. Die Dame legte ihn zur Seite, ging zum Bäcker und fuhr anschließend davon.

Ein 36-jähriger Passant beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die Frau an ihrer Wohnanschrift antreffen und ein Strafverfahren einleiten. Die Dame hat sich nun wegen Unfallflucht zu verantworten, den Schaden zu begleichen und darüber hinaus wird auch die Führerscheinstelle über das Verhalten in Kenntnis gesetzt.