Auto IU

Auf frischer Tat ertappt – Zivilstreife beobachtet Diebstahl aus Lieferfahrzeug

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Auf frischer Tat ertappt – Zivilstreife beobachtet Diebstahl aus Lieferfahrzeug
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr hat eine Zivilstreife in der Hartmannstraße einen 43-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er ein Versandpäckchen aus einem abgestellten Lieferfahrzeug entwendete. Die Beamten griffen sofort ein und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Du solltest wissen, dass die Polizisten das Diebesgut sicherstellen konnten, bevor der 43-jährige Deutsche flüchten konnte. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Deine
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Er wird sich nun vor der Justiz für sein Handeln verantworten müssen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten – Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten – Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst

9. März 2026
Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum Schweinfurt

Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Raum Schweinfurt

9. März 2026
Auto prallt gegen geparkten Lkw – 25-Jähriger schwer verletzt

Auto prallt gegen geparkten Lkw – 25-Jähriger schwer verletzt

9. März 2026
Exhibitionist tritt drei Personen entgegen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Exhibitionist tritt drei Personen entgegen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)