Auf frischer Tat ertappt – Zivilstreife beobachtet Diebstahl aus Lieferfahrzeug
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr hat eine Zivilstreife in der Hartmannstraße einen 43-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er ein Versandpäckchen aus einem abgestellten Lieferfahrzeug entwendete. Die Beamten griffen sofort ein und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.
Du solltest wissen, dass die Polizisten das Diebesgut sicherstellen konnten, bevor der 43-jährige Deutsche flüchten konnte. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.
Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Er wird sich nun vor der Justiz für sein Handeln verantworten müssen.
