Auf zur Buchmesse: Stadtbibliothek Volkach organisiert Familien-Literat(o)ur nach Frankfurt
VOLKACH – Wer möchte im Herbst tief in die Welt der Geschichten eintauchen und echten Bücherduft schnuppern? Die Stadtbibliothek Volkach lädt zu einem ganz besonderen Ausflug ein: Im Oktober startet die beliebte „Familien-Literat(o)ur“ mit dem Ziel Frankfurter Buchmesse. Das größte Kulturevent der internationalen Buchbranche lockt mit einem bunten Programm für Groß und Klein. Anmeldungen für die gemeinsame Busreise sind ab sofort möglich.
Die Frankfurter Buchmesse ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die Teilnehmenden aus Volkach erwartet auf dem riesigen Messegelände ein volles Programm: Neben unzähligen Buchneuheiten gibt es spannende Live-Lesungen, Podiumsdiskussionen und Interviews mit internationalen Stars aus Kultur, Politik und Medien. Auch die Chance auf ein exklusives „Meet & Greet“ mit den persönlichen Lieblingsautorinnen und -autoren für ein Autogramm steht hoch im Kurs.
Der Fahrplan für den Messe-Samstag
Die Reise ist als entspannter Tagesausflug für Familien, Paare und Lesebegeisterte geplant:
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Termin: Samstag, 10. Oktober 2026
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Abfahrt: Um 08:00 Uhr startet der Reisebus in Volkach und fährt die Teilnehmer ohne Umwege direkt vor die Tore des Frankfurter Messegeländes.
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Rückfahrt: Am späten Nachmittag geht es mit vollgepackten Taschen und vielen Eindrücken wieder zurück in die Heimat.
Rundum-Sorglos-Ticket: Preise und Partner
Das Ticket für die Familien-Literat(o)ur bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, da sowohl die Fahrt als auch das Messeticket bereits enthalten sind. Unterstützt wird die Aktion von der Raiffeisenbank Volkach.
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Fahrpreis für Erwachsene: 59,00 Euro (inklusive Busfahrt und regulärem Messe-Eintritt)
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Hinweis: Für die Durchführung der Fahrt ist eine Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen erforderlich.
Jetzt anmelden und Plätze sichern
Da die Plätze im Reisebus erfahrungsgemäß begehrt sind, wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Das Team der Bibliothek nimmt Anmeldungen ab sofort über alle Kanäle entgegen:
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Vor Ort: Stadtbibliothek Volkach, Schelfengasse 1 (persönlich während der regulären Öffnungszeiten)
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Telefonisch: Über die bekannte Rufnummer der Bibliothek
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Per E-Mail: stadt-bibliothek@volkach.de
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