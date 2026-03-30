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Aufbruch des Opferstocks in Großwenkheim: Polizei sucht Zeugen

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Aufbruch des Opferstocks in Großwenkheim: Polizei sucht Zeugen
Symbolbild von zandy126 auf Pixabay
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GROSSWENKHEIM / MÜNNERSTADT – Ein bislang unbekannter Täter hat sich am vergangenen Freitag gewaltsam an einem Opferstock in der Kirche Maria Himmelfahrt zu schaffen gemacht. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Ergreifung des Unbekannten.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 27. März 2026, in dem Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 18:30 Uhr. Der Täter verschaffte sich unbefugt Zugriff auf das Innere des Opferstocks am Bonifatiusplatz und entwendete das darin befindliche Bargeld.

Schaden übersteigt Beute bei weitem

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Der finanzielle Schaden, den der Täter bei seinem Vorgehen verursachte, steht in keinem Verhältnis zu der geringen Beute:

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  • Beuteschaden: Der entwendete Bargeldbetrag liegt lediglich im niedrigen zweistelligen Bereich.

  • Sachschaden: Durch die gewaltsame Öffnung des Opferstocks entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hofft auf Zeugen, denen am Freitag im Bereich des Bonifatiusplatzes oder im Innenraum der Kirche Maria Himmelfahrt verdächtige Personen aufgefallen sind. Wer sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0971/7149-0 zu melden.

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