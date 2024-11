Auffahrer kosten insgesamt 38.000 Euro

Fladungen, Lkr. Rhön-Grabfeld: Am Donnerstagvormittag befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße B 285 von Melpers in Richtung Oberfladungen. Auf Höhe des Oberfladunger Sportplatzes wollte sie mit ihrem Fahrzeug nach links abbiegen und reduzierte hierzu die Geschwindigkeit. Unmittelbar hinter dem Fahrzeug befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße in gleicher Richtung. Er bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt zirka 25000.- € . Beide Pkw‘s mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die beiden Insassen vom geschädigten Fahrzeug wurden ebenfalls leicht verletzt. Die durch den Verkehrsunfall entstandene Ölspur wurde durch die Straßenmeisterei abgebunden.

Mellrichstadt, Lkr. Rhön-Grabfeld: Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw die Staatsstraße 2445 von Mellrichstadt in Richtung Eußenhausen. Vor ihm fuhr ein weiterer Pkw. An der Einmündung zur Bundesstraße B 285 wollte das vorausfahrende Fahrzeug nach rechts auf diese abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden Pkw’s erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer vom vorausfahrenden Fahrzeug leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13000.- €.