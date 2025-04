Auffahrunfall auf A7 bei Arnstein mit mehreren Fahrzeugen – sechs Verletzte – Autobahn für zwei Stunden vollgesperrt

ARNSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstagabend kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Bei dem Unfall wurden sechs Personen leicht verletzt. Fünf der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb die A7 für mehrere Stunden vollgesperrt war.

Gegen 17:30 Uhr musste der Fahrer eines weißen Ford Transit verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende BMW-Fahrer reagierte rechtzeitig und konnte ebenfalls abbremsen. Ein Ford-Fahrer, der hinter dem BMW fuhr, sowie die Fahrer von drei weiteren Fahrzeugen konnten jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Insgesamt befanden sich neun Personen in den sechs Fahrzeugen. Sechs dieser Personen erlitten leichte Verletzungen, von denen zwei durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Durch den Unfall waren fünf Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Die A7 wurde für die Unfallaufnahme vollgesperrt. In der Zwischenzeit leitete die Verkehrspolizei Schweinfurt–Werneck den Verkehr über die Anschlussstelle Gramschatz um. Die Sperrung konnte nach etwa zwei Stunden aufgehoben werden, als die A7 wieder freigegeben wurde. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten von den örtlichen Feuerwehren aus Erbshausen, Hausen, Bertheim und Ebelsbach unterstützt.