Auffahrunfall auf der 2447 bei Zeil am Main – Staatsstraße voll gesperrt
ZEIL AM MAIN IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Staatsstraße 2447 ein schwerer Auffahrunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 14:10 Uhr beabsichtigte ein 24-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Ebelsbach unterwegs war, an einer Einmündung zu wenden, als ein nachfolgender 78-jähriger Mitsubishi-Fahrer das Manöver offenbar übersah.
Der Mitsubishi prallte nahezu ungebremst auf das Heck des VW, geriet dadurch in den Straßengraben und blieb dort auf der Seite liegen. Beide Fahrer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt wird.
Die Freiwillige Feuerwehr Zeil und die Straßenmeisterei unterstützten die Bergungsarbeiten vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die Staatsstraße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
