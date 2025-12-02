Auffahrunfall auf der A3 mit schwerverletzter Person – Zeugenaufruf der Polizei

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagmorgen ist es auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach sucht nach Unfallzeugen.

Gegen 08:20 Uhr war ein 64-jähriger deutscher Fahrer eines VW, zwischen der Anschlussstelle Marktheidenfeld und der Anschlussstelle Rohrbrunn, auf einen Auflieger eines Sattelzugs aufgefahren. Durch den Aufprall war sein Fahrzeug so stark deformiert worden, dass er eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste.

Bis zu seiner Bergung war der Mann von einem bemerkenswert engagierten Ersthelfer betreut worden, der sich dazu sogar in das verunfallte Fahrzeug begeben hatte.

Der VW-Fahrer war schließlich schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert worden. Die A3 blieb bis zum Abschluss aller Maßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg, die dabei auch auf Hinweise von Zeugen des Geschehens hofft.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.