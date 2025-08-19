Auffahrunfall – Eine Person verletzt – Rund 20.000 Euro Schaden

KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Montagmittag kam es auf der B 286 zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall. Eine Person wurden leicht verletzt und kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Am Montag, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Schweinfurter Straße zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall. Im Vorfeld fuhr eine 37-jährige Frau in ihrem Seat in Richtung Unterspießheim. Verkehrsbedingt musste die Autofahrerin anhalten und auch eine hinter ihr fahrende 62-jährige Frau bremste in ihrem Opel. Der 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters reagierte hingegen zu spät und es kam zum Unfall. Er prallte in den vor ihm haltenden Opel und stieß ihn in eine angrenzende Gartenmauer. Die Beifahrerin im Opel, eine 84-jährige Dame wurde daraufhin leicht am Bein verletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert und waren zügig am Einsatzort. Die verletzte Frau wurde vor Ort versorgt und für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallort war während der Maßnahmen gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kolitzheim und Gernach waren mit über ein Dutzend Ehrenamtlichen im Einsatz. Der durch den Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.