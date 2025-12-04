Auffahrunfall führt zu Schaden in fünfstelligen Bereich – Polizei Mellrichstadt ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen

OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Zu den Hintergründen eines Auffahrunfalls am Mittwochmittag ermittelt die Polizei Gerolzhofen zurzeit. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Paulinenstraße zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Den ersten Erkenntnissen nach fuhr die 52 Jahre alte Fahrerin eines weißen Volvos von dem Platz eines Supermarktes auf die Straße in Richtung Stockheim. Ein ebenfalls in Richtung Stockheim fahrender 18-jähriger Deutscher fuhr mit seinem BMW auf den Volvo auf.

Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bei den Ermittlungen vor Ort ergaben sich erste Hinweise, dass der junge Mann mit seinem Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft unterwegs gewesen sein soll.

Die Ermittler prüfen nun, ob bei der Einhaltung der Geschwindigkeit ein Unfall vermeidbar gewesen wäre. Hierzu wurden die beiden Fahrzeuge sichergestellt und werden nun durch einen Gutachter untersucht.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer kann Aussagen zu der Geschwindigkeit des roten BMW, auch schon vor dem Unfall, geben?

Wem ist das Fahrzeug bereits vorher schon einmal im Bereich Ostheim aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09776/806-0 an die Polizei Mellrichstadt zu wenden.