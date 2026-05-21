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Auffahrunfall in der Hauptstraße: Betrunkener Motocross-Fahrer stürzt, versteckt Maschine und flieht

21. Mai 2026Letztes Update 21. Mai 2026
Auffahrunfall in der Hauptstraße: Betrunkener Motocross-Fahrer stürzt, versteckt Maschine und flieht
Symbolfoto: 2fly4
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SULZBACH AM MAIN – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Landkreis Miltenberg ermittelt die Polizei gegen einen 22-jährigen Motorradfahrer. Der junge Mann war betrunken auf das Heck eines BMW aufgefahren, stürzte und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Um seine Tat zu vertuschen, versteckte er sogar seine beschädigte Maschine – doch der Plan ging nicht auf.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21:00 Uhr in der Hauptstraße von Sulzbach am Main. Der 22-jährige Fahrer einer KTM-Motocross-Maschine war zusammen mit zwei weiteren Motorradfahrern in Richtung Obernau unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er offenbar, dass ein vor ihm fahrender BMW abbremste, und krachte frontal in das Heck des Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Biker zu Sturz.

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Anstatt jedoch den Unfall ordnungsgemäß aufzunehmen, rappelte sich der deutsche Staatsangehörige auf, schwang sich wieder auf sein Zweirad und ergriff die Flucht. Auch seine beiden Begleiter setzten ihre Fahrt zunächst einfach fort, ohne zu helfen.

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BMW-Fahrer nimmt Verfolgung auf

Der Geschädigte im beschädigten BMW reagierte geistesgegenwärtig: Er wendete sein Auto und folgte dem flüchtigen Trio. Nach einer kurzen Verfolgung signalisierte er den Bikern zu stoppen, woraufhin zumindest einer der Begleiter anhielt.

Die parallel alarmierten Streifenwagen der Polizei trafen schnell ein. Dank der Aussagen des Autofahrers und weiterer Zeugenhinweise konnten die Beamten die Identität des flüchtigen Unfallverursachers binnen kürzester Zeit klären und den 22-Jährigen an seiner Wohnadresse ausfindig machen.

Über ein Promille: Motorrad im Versteck beschlagnahmt

Beim Antreffen des jungen Mannes schlug den Polizisten sofort ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest vor Ort brachte Gewissheit und zeigte einen Wert von über einem Promille. Auf der Dienststelle musste der Mann daher eine richterlich angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Bei den anschließenden Befragungen kam heraus, dass der 22-Jährige versucht hatte, die Beweise zu vernichten: Er hatte seine KTM unmittelbar nach der Flucht in einem Versteck untergebracht. Die Beamten spürten das Zweirad auf, stellten frische, korrespondierende Unfallschäden fest und beschlagnahmten das Motorrad auf Anordnung der Staatsanwaltschaft als Beweismittel.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden an dem BMW und der KTM wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Den 22-Jährigen erwartet nun ein massives Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Seinen Führerschein dürfte er für längere Zeit los sein.

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