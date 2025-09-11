Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen bei Marktbreit

MARKTBREIT – Am Mittwochnachmittag hat sich ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der Staatsstraße 2271 zwischen Marktbreit und der A7-Anschlussstelle ereignet. Ein 27-jähriger Skodafahrer erfasste die Verkehrssituation zu spät und prallte auf einen vor ihm stehenden VW sowie einen Lkw-Anhänger. Der Verursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Lkw hatte sein Fahrzeug an einer Baustellenampel angehalten, woraufhin die 52-jährige Fahrerin eines VW ebenfalls stoppte. Ein nachfolgender 27-jähriger Skodafahrer erkannte die Situation zu spät, touchierte zunächst die rechte Seite des VW und fuhr anschließend auf das Heck des Sattelzuganhängers.

Der Skodafahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und suchte eigenständig einen Arzt auf. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der bei dem Auffahrunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro.