Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Person und 20.000 Euro Schaden in Kreuzwertheim

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2315 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Renault die Staatsstraße 2315 von Kreuzwertheim kommend in Fahrtrichtung Unterwittbach und wollte nach links in einen Forstweg abbiegen.

Eine direkt hinter ihm fahrende 23-Jährige mit ihrem VW bemerkte den Abbiegevorgang offensichtlich zu spät und fuhr auf den Renault auf. Durch den Aufprall wurde der Renault in den Gegenverkehr geschoben, wodurch es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 38-jährigen Kia-Fahrer kam.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die 23-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben erstem Sachstand nach unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme, sowie der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn durch die Freiwilligen Feuerwehren Kreuzwertheim und Unterwittbach voll gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.