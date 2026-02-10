Auffahrunfall mit knapp einem Promille – Fahrer muss sich Blutentnahme unterziehen

WÜRZBURG – Am Montagmorgen kam es auf der B19 zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beim Unfallverursacher wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen und er zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und seine Weiterfahrt wurde unterbunden.

Gegen 07:55 Uhr fuhr ein 46-jähriger Dacia-Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit die B19 entlang. Auf Höhe der Salvatorstraße fuhr der Mann einem vorausfahrenden 43-jährigen Mitsubishi-Fahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit auf. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro.

Nachdem bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest knapp ein Promille. Zudem zeigte der 46-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Er musste sich in den Räumen der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.