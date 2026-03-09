Auto IU

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten – Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr hat sich auf der B286 zwischen Albertshausen und dem Stadtgebiet Bad Kissingen ein schwerer Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Insgesamt sieben Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei Bad Kissingen hielt eine 69-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße an, um unerlaubterweise zu wenden. Ein nachfolgender 43-jähriger Mann fuhr auf ihren Pkw auf, woraufhin eine 20-jährige Fahrerin die Situation zu spät erkannte und ihrerseits mit dem Wagen des 43-Jährigen kollidierte. Unter den Verletzten befinden sich neben den drei Fahrzeugführern auch ein achtjähriges Mädchen, das im Auto der Seniorin saß, sowie eine 48-jährige Beifahrerin und zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren.

Du solltest wissen, dass die Feuerwehren aus Oberthulba, Bad Kissingen und Albertshausen sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen; an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

