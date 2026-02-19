Auto IU

Auffahrunfall nach mutmaßlicher Nötigung – Verursacher flüchtet

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Symbolbild: 2fly4
WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG – Am Dienstagnachmittag kam es auf der B469 in Fahrtrichtung Seligenstadt zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein bislang unbekannter BMW-Fahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 17:15 Uhr und 17:20 Uhr war ein 28-Jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem weißen Nissan auf die B469 aufgefahren. Kurz darauf wurde er von einem schwarzen 3er BMW überholt. Nach dem Überholvorgang setzte sich der BMW vor den Nissan und bremste diesen bis zum Stillstand ab.

Ein nachfolgender 73-jähriger deutscher Volvo-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Der BMW-Fahrer entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle.

Die beiden kollidierten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Obernburg ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen um Hinweise.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

