Auffahrunfall und Folgeunfall im Stauende mit 47.000 Euro Schaden

WERTHEIM/LENGFURT, LKR. MAIN-SPESSART UND HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der A3 in Fahrrichtung Frankfurt nach einem Auffahrunfall zu einem weiteren Unfall am Stauende. Ein Mann wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führen Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried.

Auffahrunfall Höhe der Anschlussstelle Wertheim/Lengfurt

Gegen 02:30 Uhr fuhr ein 32-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger mit seinem Gespann aus Kleintransporter und Anhänger auf Höhe der Anschlussstelle Wertheim/Lengfurt in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Mann fuhr auf den Sattelauflieger eines vorausfahrenden Sattelzuges auf, kam ins Schleudern und auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Anhänger kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Der 57-jährige serbische Fahrer des Sattelzuges fuhr zunächst weiter, konnte aber schließlich von der Polizei gestoppt werden. Sowohl der 32-jährige Unfallverursacher, als auch der 57-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieben glücklicherweise unverletzt.

Aufgrund des Unfalles musste die Strecke zeitweise für die Unfallaufnahme und Abschleppung gesperrt werden. In der Folge kam es zu einem längeren Stau.

Folgeunfall am Stauende Höhe Helmstadt

Gegen 05:00 Uhr fuhr ein 21-jähriger slowakischer Staatsangehöriger mit seinem Seat auf Höhe der Anschlussstelle Helmstadt, ebenfalls in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Verkehr hatte sich aufgrund des Unfalls bereits bis hierhin zurückgestaut. Der 21-Jährige fuhr am Stauende auf einen stehenden Sattelzug auf, der von einem 41-jährigen rumänischen Kraftfahrer gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde der 21-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 47.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge waren beide Unfallverursacher eingeschlafen und deshalb auf die vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer aufgefahren.