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Auffahrunfall wegen eines Hasen: Zwei Seat beschädigt – eine Verletzte

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026
Symbolfoto: 2fly4
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MARTINSHEIM, LKR. KITZINGEN – Ein Wildwechsel auf der Staatsstraße 2271 führte am späten Dienstagabend zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein kreuzender Hase zwang eine Autofahrerin zu einer Vollbremsung, was eine Kettenreaktion auslöste.

Gegen 21:55 Uhr war eine 31-jährige Seat-Fahrerin von Marktbreit in Richtung Enheim unterwegs, als plötzlich ein Hase die Fahrbahn querte. Die Frau reagierte sofort und bremste ihren Wagen stark ab. Eine dahinterfahrende 51-jährige Frau, die ebenfalls in einem Seat unterwegs war, bemerkte das Bremsmanöver zu spät.

Kollision trotz Ausweichmanöver

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Trotz eines versuchten Ausweichmanövers konnte die 51-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit Wucht auf das Heck des vorausfahrenden Seat. Durch die Kollision erlitt die 31-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

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Totalsperrung während der Bergung

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der dazu führte, dass beide Pkw abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Staatsstraße komplett für den Verkehr gesperrt.

Die umliegenden Feuerwehren waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr umzuleiten. Zum Schicksal des Hasen liegen keine Informationen vor.

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