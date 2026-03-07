Auto IU

Auffahrunfall zwischen zwei Linienbussen – Polizei sucht verletzte Fahrgäste

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
Auffahrunfall zwischen zwei Linienbussen – Polizei sucht verletzte Fahrgäste
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr hat sich in der Leistenstraße ein Auffahrunfall zwischen zwei Linienbussen ereignet. Ein Bus der Linie 480 war in Richtung Ludwigbrücke unterwegs und musste verkehrsbedingt bremsen, woraufhin der nachfolgende Fahrer der Linie 53 nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und auf das Heck des vorausfahrenden Busses prallte.

Durch den Zusammenstoß ging die Heckscheibe des Busses der Linie 480 zu Bruch, wodurch zwei Fahrgäste in der letzten Sitzreihe leicht verletzt wurden. Da beim Eintreffen der Polizeistreife keine Fahrgäste mehr vor Ort anzutreffen waren, sucht die Polizei Würzburg nun nach weiteren Personen, die bei dem Unfall möglicherweise zu Schaden gekommen sind.

Betroffene Fahrgäste oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Kontakt: 0931/457-2230

