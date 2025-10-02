Auto IU
Aufgepasst: Änderung der Müllabfuhr am Tag der Deutschen Einheit
SCHWEINFURT – Der Servicebetrieb der Stadt Schweinfurt informiert, dass aufgrund des Feiertages am Freitag, den 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), an diesem Tag keine Müllabfuhr stattfindet. Die Abfuhr im Gebiet 5b wird stattdessen am Samstag, den 4. Oktober, nachgeholt.
Alle weiteren Termine können dem Müllkalender entnommen werden.
Bei Fragen zur Verschiebung oder zu den Abfuhrterminen steht Ihnen das Team der Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.
