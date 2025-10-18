Auto IU
Aufgepasst: Betrüger täuschen in Volkach Gemeinnützigkeit vor
VOLKACH – Am Freitag gegen 13:15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über zwei männliche Personen südländischen Typs ein, die auf Supermarktparkplätzen in Volkach für eine angebliche Hilfsorganisation „Taubstummen-Hilfe“ teils sehr aggressiv Spenden von Passanten einforderten.
Die Personen führten Unterschriftenlisten mit sich. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die mutmaßlichen Betrüger nicht mehr angetroffen werden, da sie sich bereits mit einem schwarzen PKW Skoda mit einem Kennzeichen aus Essen entfernt hatten.
Erste Ermittlungen ergaben, dass dieser PKW im Zusammenhang mit der Betrugsmasche der „Taubstummen-Hilfe“ bereits bundesweit mehrfach auffällig geworden ist.
