Aufgepasst: Der Wertstoffhof befindet sich ab Montag 20. Oktober in der Oslostraße 1
SCHWEINFURT – Der neue Wertstoffhof der Stadt Schweinfurt in der Oslostraße 1 im Maintal öffnet am Montag, den 20. Oktober. Der Umzug vom bisherigen Standort in der Kurt-Römer-Straße, dessen Infrastruktur und beengte Platzverhältnisse die Verkehrs- und Arbeitssicherheit nicht mehr gewährleisten konnten, erfolgt ab dem 16. Oktober. Der neue Standort wurde in direkter Nachbarschaft zu einem Deklarationsplatz für belastetes Abbruchmaterial errichtet.
Der bisherige Wertstoffhof in der Kurt-Römer-Straße schließt am letzten Öffnungstag, dem 15. Oktober, und bleibt umzugsbedingt von Donnerstag, 16. Oktober, bis Samstag, 18. Oktober, geschlossen.
Verbesserte Infrastruktur und Öffnungszeiten
Der neue Wertstoffhof wurde mit einer klaren Trennung der Verkehrsströme in Kundenverkehr und Betriebsverkehr konzipiert. Der Anlieferverkehr wird über einen als Einbahnstraße geplanten Rundweg entzerrt, wodurch sich die Wartezeiten verkürzen sollen.
Am Eingang empfängt ein Mitarbeiter die Bürger. Hier werden angelieferte Wertstoffe und Abfälle in Augenschein genommen und die fällige Gebühr für gebührenpflichtige Abfälle kassiert. Anschließend werden die Bürger zu den entsprechenden Abladestellen dirigiert. Die Entsorgung wird durch folgende Merkmale erleichtert:
- Die Container sind ebenerdig aufgestellt und durch einen Haltebereich leicht zugänglich.
- Zusätzlich können Bürger ihre Abfälle selbstständig über eine überdachte Laderampe in tieferstehende Container entsorgen.
Die neuen Öffnungszeiten für die Abgabe von Abfällen und Wertstoffen sind:
- Montag bis Mittwoch und Freitag: 08:00 – 16:00 Uhr
- Donnerstag: 08:00 – 17:00 Uhr
- Samstag: 08:00 – 13:00 Uhr
