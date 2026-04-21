Aufgepasst: Geisterradler-Sprühaktion in Schweinfurt – Fahr auf der richtigen Seite!
SCHWEINFURT – Ab Dienstag, den 21. April 2026, setzt die Stadt Schweinfurt erneut ein sichtbares Zeichen gegen das Radfahren in falscher Richtung. Durch gezielte Sprühaktionen auf verschiedenen Radwegen sollen Radfahrer auf die korrekte Fahrtrichtung hingewiesen werden, um gefährliche Zusammenstöße und Unfälle zu vermeiden.
Das Befahren von Radwegen entgegen der Fahrtrichtung – das sogenannte „Geisterradeln“ – stellt eine oft unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr dar. Es gehört zu den häufigsten Unfallursachen und gefährdet neben anderen Radfahrenden insbesondere auch Fußgänger.
Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurden für die diesjährige Aktion Stellen mit besonders hohem Gefahrenpotenzial ausgewählt.
Besonders viele Geisterradler werden erfahrungsgemäß an folgenden Punkten registriert:
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Maxbrücke
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Bahnhofstraße
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Deutschhöfer Straße
Sensibilisierung für ein sicheres Miteinander: Die Aktion erinnert daran, dass in Deutschland grundsätzlich auch für den Radverkehr das Rechtsfahrgebot gilt, sofern keine abweichende Regelung durch entsprechende Beschilderung angeordnet ist. Durch die auffälligen Markierungen auf dem Asphalt sollen Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden, die richtige Straßenseite zu nutzen und so aktiv zu einem sicheren Miteinander im Stadtverkehr beizutragen.
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