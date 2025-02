Aufgepasst: Problemmüllsammlung ab März

LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Montag, 10. März 2025, beginnt die diesjährige Frühjahrsproblemmüllsammlung im Landkreis Schweinfurt.

Annahmestellen und Termine

Die genauen Termine für die jeweiligen Orte finden Bürgerinnen und Bürger im Abfallkalender, auf der Website des Landratsamtes unter www.landkreis-schweinfurt.de/problemmuell-termine oder in der Abfall-App.

Welche Stoffe werden angenommen?

In haushaltsüblichen Mengen können folgende Problemstoffe kostenlos am „Giftmobil“ abgegeben werden:

Lampen & Batterien: Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, LEDs, Haushaltsbatterien und Akkus

Haushaltschemikalien: Reinigungsmittelreste, Gartenchemikalien, Pinselreiniger, Lacke (nicht eingetrocknet), Säuren und Laugen

Problemstoffe aus dem Haushalt: Spraydosen mit Resten, quecksilberhaltige Schalter und Thermometer

Autoabfälle: Fahrzeugbatterien (Achtung: Im Handel wird beim Neukauf ein Pfand von 7,50 Euro erhoben), Ölfilter

Elektrokleingeräte: Geräte bis zu einer Kantenlänge von 20 cm, z. B. Handys, Uhren, Thermostate

Speiseöle: Frittieröl (kostenlose Annahme zur Verwertung)

Was wird nicht als Problemmüll angenommen?

Einige Abfälle gehören in die Restmülltonne oder zur Wertstoffsammlung:

Altmedikamente

Dispersionsfarben (haushaltsübliche Wandfarben)

Leere Ölbehältnisse mit anhaftenden Mineralölresten

Ausgehärtete Farb-, Lack- und Kleberreste

Spachtelreine Farbeimer gehören zur Wertstoffsammlung

Weitere Informationen sind auf der Website des Landratsamtes zu finden.

Zusätzlich finden ganzjährig Sammlungen zu bestimmten Zeiten an den Wertstoffhöfen Gerolzhofen bzw. Rothmühle jeweils in der ersten Woche des Monats* (in der Regel von November bis Februar jeweils samstags, von März bis Oktober jeweils donnerstags bzw. freitags) statt.

Auch hier ist die Annahme auf haushaltsübliche Mengen (bis 25 kg) Problemmüll begrenzt.