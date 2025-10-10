Aufgepasst: Stadtwerke Schweinfurt warnen vor irreführenden Aussagen zum Glasfaserausbau
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt und ihre Telekommunikationstochter RegioNet klären über Fehlinformationen zum geplanten Glasfaserausbau auf der Eselshöhe auf: Entgegen Gerüchten, dass ein Glasfaseranschluss nur über einen bestimmten Fremdanbieter möglich sei, wird der Ausbau in der Eselshöhe und weiteren nördlichen Stadtteilen durch die Stadtwerke selbst durchgeführt. Ab März 2026 erhalten rund 2.800 Haushalte Zugang zu gigabitfähigen FTTH-Anschlüssen („Fiber to the Home“). Das Netz wird nach dem Open-Access-Prinzip betrieben und steht somit auch anderen Anbietern offen.
Informationen für Anwohner und kostenloser Hausanschluss
Die Stadtwerke betreiben das Glasfasernetz nach dem Open-Access-Prinzip, wodurch Kunden transparent zwischen verschiedenen Tarifen und Netzpartnern wählen können.
Um alle Fragen bezüglich des Ausbaus, der Technik und der Buchung zu klären, laden die Stadtwerke Schweinfurt zu zwei Informationsveranstaltungen ein:
- Wann: Mittwoch, 22. Oktober 2025
- Uhrzeiten: Jeweils um 14:00 Uhr und 18:00 Uhr
Anmeldung und weitere Details zu den Veranstaltungen sind unter www.stadtwerke-sw.de/events verfügbar.
Eigentümer, die während der Ausbauphase einen Glasfaservertrag abschließen und die erforderliche Grundstücks- und Gebäudenutzungserklärung (GNE) abgeben, erhalten den Hausanschluss zudem kostenfrei.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!