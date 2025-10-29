Auto IU
Aufgepasst: Trickdiebstähle durch vermeintliche Telekommitarbeiter – Schmuck und Bargeld entwendet
WÜRZBURG / HEUCHELHOF UND KARLSTADT – Am Dienstag ist es Betrügern, die sich als Telekom-Mitarbeiter ausgaben, gelungen, in zwei Häuser einzudringen. Die Unbekannten entwendeten in Würzburg Schmuck im mittleren vierstelligen Wert und in Karlstadt Bargeld und Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt und prüft einen Tatzusammenhang.
Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.
Einbruch in Würzburg (Heuchelhof)
- Tatzeit: Dienstag, gegen 12:00 Uhr.
- Tatort: Osloer Straße (Einfamilienhaus).
- Tathergang: Zwei Männer gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Während der eine den Ehemann im Keller ablenkte, täuschte der andere bei der Ehefrau eine Überprüfung der Steckdosen vor und entwendete Schmuck im mittleren vierstelligen Wert.
- Personenbeschreibung eines Täters:
- Circa 40 Jahre alt
- Etwa 180 cm groß
- Kurze schwarze Haare
- Trug einen kurzen Vollbart sowie eine Brille
- Trug dunkle Kleidung sowie weiße Schuhe
Einbruch in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart)
- Tatzeit: Dienstag, gegen 14:50 Uhr.
- Tatort: Uhlandstraße (Einfamilienhaus).
- Tathergang: Zunächst klingelte ein Mann und gab an, Wartungsarbeiten am Anschluss der 89-jährigen Seniorin durchführen zu müssen. Im Gespräch kam ein zweiter Mann hinzu, der sich ebenfalls als Telekom-Mitarbeiter vorstellte. Nach circa 30 Minuten stellten die Seniorin fest, dass Schmuck und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich fehlten. Eine Täterbeschreibung liegt hier nicht vor.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2200 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!