Aufgepasst: Trickdiebstähle durch vermeintliche Telekommitarbeiter – Schmuck und Bargeld entwendet

29. Oktober 2025Letztes Update 29. Oktober 2025
Foto: Pixabay / PublicDomainPictures
WÜRZBURG / HEUCHELHOF UND KARLSTADT – Am Dienstag ist es Betrügern, die sich als Telekom-Mitarbeiter ausgaben, gelungen, in zwei Häuser einzudringen. Die Unbekannten entwendeten in Würzburg Schmuck im mittleren vierstelligen Wert und in Karlstadt Bargeld und Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt und prüft einen Tatzusammenhang.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Einbruch in Würzburg (Heuchelhof)

  • Tatzeit: Dienstag, gegen 12:00 Uhr.
  • Tatort: Osloer Straße (Einfamilienhaus).
  • Tathergang: Zwei Männer gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Während der eine den Ehemann im Keller ablenkte, täuschte der andere bei der Ehefrau eine Überprüfung der Steckdosen vor und entwendete Schmuck im mittleren vierstelligen Wert.
  • Personenbeschreibung eines Täters:
    • Circa 40 Jahre alt
    • Etwa 180 cm groß
    • Kurze schwarze Haare
    • Trug einen kurzen Vollbart sowie eine Brille
    • Trug dunkle Kleidung sowie weiße Schuhe

Einbruch in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart)

  • Tatzeit: Dienstag, gegen 14:50 Uhr.
  • Tatort: Uhlandstraße (Einfamilienhaus).
  • Tathergang: Zunächst klingelte ein Mann und gab an, Wartungsarbeiten am Anschluss der 89-jährigen Seniorin durchführen zu müssen. Im Gespräch kam ein zweiter Mann hinzu, der sich ebenfalls als Telekom-Mitarbeiter vorstellte. Nach circa 30 Minuten stellten die Seniorin fest, dass Schmuck und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich fehlten. Eine Täterbeschreibung liegt hier nicht vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2200 zu melden.

