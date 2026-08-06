AUFGEPASST: Unbekannte Frau erbeutet mit Kartenlesegerät über 4.000 Euro

WÜRZBURG / LENGFELD, LKR. WÜRZBURG – Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Großmarktes einen 79-Jährigen mit einer mutmaßlichen Betrugsmasche um mehrere Tausend Euro gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Senior wurde gegen 12:10 Uhr am Handelshof von der Frau angesprochen beziehungsweise durch Gesten aufgefordert, für eine angebliche gemeinnützige Organisation zu spenden. Dabei zeigte sie ein Kartenlesegerät vor, verdeckte jedoch gezielt das Display mit ihrer Hand.

Der 79-Jährige steckte seine Bankkarte in das Gerät und gab seine Geheimzahl ein. Nachdem die Frau ihm zu verstehen gegeben hatte, dass die Zahlung nicht funktioniert habe, wiederholte der Mann den Vorgang. Als auch dieser Versuch angeblich erfolglos blieb, übergab er der Frau zusätzlich Bargeld.

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Im Nachhinein stellte der Mann fest, dass von seinem Konto zwei Abbuchungen in Höhe von jeweils 2.000 Euro erfolgt waren. Während des gesamten Vorfalls sprach die Frau kein Wort. Die Polizei geht davon aus, dass sie möglicherweise nicht sprechen konnte.

Die Tatverdächtige wird als etwa 20 Jahre alt und schlank beschrieben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen die Frau auf dem Parkplatz aufgefallen ist oder die weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

Die Polizei warnt zugleich vor derartigen Betrugsmaschen mit Kartenlesegeräten und bittet um besondere Vorsicht bei unbekannten Personen, die zur Eingabe von Bankdaten oder Geheimzahlen auffordern.