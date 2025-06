Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Brückengeländer gefahren

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am 6. Juni 2025 verlor eine Autofahrerin auf der regennassen Partensteiner Straße in Lohr am Main die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie war stadtauswärts in Richtung Partenstein unterwegs, als das Heck ihres Pkw in einer Rechtskurve ausbrach und sie mit einem Brückengeländer kollidierte.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden am Pkw und am Brückengeländer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.