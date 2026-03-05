Aufkleber an Straßenschilder angebracht – Zivile Streife nimmt 23-Jährigen fest
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Eine zivile Streife der Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen 23-jährigen Mann auf frischer Tat festgenommen, als dieser in der Gerberstraße Aufkleber auf ein Verkehrsschild klebte. Der Tatverdächtige hatte zuvor bereits mindestens 16 weitere Schilder im näheren Umkreis mit Aufklebern eines Fußballvereins beklebt.
Gegen 00:15 Uhr beobachteten die Beamten den jungen Mann, der sich zunächst verdächtig umsah, bevor er aktiv wurde. Als die Polizisten ihn ansprachen, versuchte der 23-Jährige, mit seinem Fahrrad zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte weiteres Beweismaterial in Form von zusätzlichen Aufklebern und stellten dieses sicher.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden an den insgesamt 17 betroffenen Verkehrsschildern wird nun geprüft.
