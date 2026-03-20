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Auflieger in Brand – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Auflieger in Brand – Polizei und Feuerwehr im Einsatz
Foto: Feuerwehr Würzburg / Berufsfeuerwehr
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WÜRZBURG – Am Donnerstagmittag ist auf der A3 im Bereich Heuchelhof der Anhänger einer Sattelzugmaschine in Brand geraten. Ein Reifenplatzer gegen 12:20 Uhr zwang den 45-jährigen Fahrer dazu, seinen mit Stahlrollen beladenen Lkw auf dem Standstreifen abzustellen, woraufhin der Auflieger Feuer fing.

Dem polnischen Fahrer gelang es rechtzeitig, die Zugmaschine abzukoppeln und in Sicherheit zu bringen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand durch einen intensiven Einsatz zügig löschen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt; als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

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Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es in Fahrtrichtung Passau/Linz zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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