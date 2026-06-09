Aufmerksame Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl: Polizei nimmt zwei Männer am Bahnhof fest
HASSFURT / LKR. HAASSBERGE – Dank des schnellen und entschlossenen Handelns aufmerksamer Passanten hat die Haßfurter Polizei am Freitagabend zwei mutmaßliche Fahrraddiebstähle auf frischer Tat ertappt. Die beiden Täter wurden noch vor Ort festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft folgte kurz darauf eine Hausdurchsuchung.
Der Vorfall ereignete sich am Freitag (5. Juni 2026) gegen 21:30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße.
Dreiste Masche: Abgeschlossene Räder zum Auto geschleppt
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler fielen die beiden Männer im Alter von 37 und 38 Jahren auf dem Bahnhofsgelände auf, weil sie mehrere Fahrräder wegtrugen. Da die Zweiräder ordnungsgemäß verschlossen waren, konnten die Männer nicht damit wegfahren, sondern schleppten sie mühsam zu ihrem in der Bahnhofstraße geparkten Fahrzeug, um sie dort einzuladen.
Mehrere Zeugen erkannten die Situation sofort als Diebstahl und wählten geistesgegenwärtig den polizeilichen Notruf.
Festnahme auf frischer Tat und Wohnungsdurchsuchung
Da sich mehrere Streifenwagen der Haßfurter Polizei im Nahbereich befanden, trafen die Beamten bereits wenige Minuten nach dem Notruf am Tatort ein. Die beiden Tatverdächtigen – zwei belarussische Staatsangehörige – wurden noch beim Verladen der Beute an Ort und Stelle vorläufig festgenommen. Die entwendeten Fahrräder wurden sichergestellt.
Aufgrund der Gesamtumstände und zur Sicherung eventuellen weiteren Diebesguts ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft noch in der Nacht eine Durchsuchung der Wohnung der beiden Beschuldigten an. Gegen das Duo wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen schweren Fahrraddiebstahls eingeleitet. Sie müssen sich nun vor einem Richter für ihre Taten verantworten.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!