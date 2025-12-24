Aufmerksame Zeugin gibt entscheidenden Hinweis – Unfallflucht geklärt

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Dank einer aufmerksamen Zeugin, konnte noch am selben Tag die mutmaßliche Fahrerin einer Verkehrsunfallflucht ermittelt werden. Die Ochsenfurter Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Am Montag, gegen 15:35 Uhr, konnte eine 35-jährige Frau eine unbekannte Person dabei beobachten, als diese zu ihrem Fahrzeug ging und versuchte rückwärts auszuparken. Hierbei hatte die Frau augenscheinlich einige fahrerische Probleme und touchierte schließlich mit ihrer linken Fahrzeugseite die rechte Seite eines auf dem Parkplatz in der Bärentalsiedlung geparkten schwarzen Opel. Die Frau bemerkte den Zusammenstoß, stieg aus ihrem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend von dem Parkplatz.

Die 35-jährige Zeugin konnte das Unfallgeschehen beobachten, merkte sich das Kennzeichen und informierte umgehende die Polizei. Die Fahrerin, eine 61-jahre alte Deutsche, muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.