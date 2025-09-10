Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht
OCHSENFURT – Eine aufmerksame Passantin hat am Montag in Kleinochsenfurt eine Verkehrsunfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Eine Pkw-Fahrerin war beim Ausparken gegen einen geparkten Fahrschulwagen gestoßen und anschließend geflüchtet. Dank der Notiz des Kennzeichens konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden und muss sich nun einem Strafverfahren stellen.
Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz neben einem Supermarkt in der Würzburger Straße. Die Fahrerin fuhr beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw, stieg danach aus und begutachtete den entstandenen Schaden. Trotz des Anstoßes entfernte sich die Frau anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Die Zeugin des Unfalls notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und meldete den Vorfall der Polizei. Die Ermittlungen führten schnell zur Fahrerin, die ihr Fehlverhalten gegenüber der Polizei einräumte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!