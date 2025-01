Aufmerksamer Bürger verscheucht Diebe am Solarpark Martinsheim – Zeugen gesucht!

MARTINSHEIM – Am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Fußgänger am Solarpark „Rossgraben“ in Martinsheim verdächtige Personen, die flüchteten, als sie ihn erblickten.

Als kurze Zeit später mehrere Polizeistreifen am Solarpark eintrafen, stellte sich heraus, dass die unbekannten Personen offenbar Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Ihr Ziel war offenbar der Diebstahl von Kupferkabeln der dortigen Solaranlagen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bisher nicht gefasst werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den flüchtigen Personen oder einem verdächtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 in Verbindung zu setzen.