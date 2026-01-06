Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweis – Unfallflucht geklärt

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnte noch am selben Tag der mutmaßliche Fahrer einer Verkehrsunfallflucht ermittelt werden. Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Am Sonntag, gegen 15:35 Uhr, konnte ein Zeuge einen Autofahrer beobachten, als dieser mit seinem Opel einen am Straßenrand geparkten Skoda touchierte. Der Opelfahrer verließ anschließend die Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung anzugehen. Der entstandene Streifschaden an den Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Unfallgeschehen beobachten, merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Beamte der Würzburger Polizei nahmen den Unfall auf und konnten wenig später auch den mutmaßlichen Unfallfahrer antreffen. Der 83-jährige Autofahrer wird sich nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.