Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflüchtige
MELLRICHSTADT – Dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Mellrichstadt am Donnerstagmorgen eine Unfallflucht in der Hauptstraße schnell aufklären. Eine 39-jährige Frau war mit ihrem PKW von der Unfallstelle gefahren, nachdem sie den Schaden an ihrem Wagen und einem anderen PKW begutachtet hatte.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 09:40 Uhr. Ein 27-jähriger Zeuge, der sich in seinem eigenen PKW befand, hörte den Anstoß. Er beobachtete, wie die Verursacherin, eine 39-Jährige aus dem Landkreis, ausstieg, den Schaden an ihrem und dem zweiten PKW, einem grauen VW Passat, begutachtete und anschließend davonfuhr, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.
Die Beobachtungen des aufmerksamen Zeugen ermöglichten es der Polizei Mellrichstadt, die Frau schnell zu Hause aufzusuchen. Bei der Befragung räumte die 39-Jährige den Unfall ein. Sie muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.
