Aufmerksamer Zeuge teilt Verkehrsunfall mit – Unfallflucht schnell geklärt

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagnachmittag konnte ein Passant einen Verkehrsunfall beobachten und teilte diesen zeitnah bei der Lohrer Polizei mit. Hierdurch konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Hauptstraße. Ein 33-jähriger italienischer Lkw-Fahrer blieb dem Sachstand nach mit seinem Fahrzeug am Vordach der Markthalle hängen und beschädigte dieses hierdurch. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort.

Ein Zeuge verständigte die Lohrer Polizei. Diese konnten in der Folge den Fahrer schnell ermitteln, telefonisch erreichen und einer Kontrolle unterziehen. Der 33-Jährige wird sich nun wegen einer Unfallflucht verantworten müssen.

Das könnte Dich auch interessieren: Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto