Aufmerksamer Zeuge teilt Verkehrsunfall mit – Unfallflucht schnell geklärt

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagnachmittag konnte ein Passant einen Verkehrsunfall beobachten und teilte diesen zeitnah bei der Lohrer Polizei mit. Hierdurch konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Hauptstraße. Ein 33-jähriger italienischer Lkw-Fahrer blieb dem Sachstand nach mit seinem Fahrzeug am Vordach der Markthalle hängen und beschädigte dieses hierdurch. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort.

Ein Zeuge verständigte die Lohrer Polizei. Diese konnten in der Folge den Fahrer schnell ermitteln, telefonisch erreichen und einer Kontrolle unterziehen. Der 33-Jährige wird sich nun wegen einer Unfallflucht verantworten müssen.

