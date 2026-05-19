Aufmerksamer Zeuge verfolgt Lkw: Unfallflucht in Diebach schnell aufgeklärt
DIEBACH / HAMMELBURG – Das vorbildliche und entschlossene Handeln eines Zeugen hat am Montagmittag im Hammelburger Ortsteil Diebach (Landkreis Bad Kissingen) zur schnellen Aufklärung einer Unfallflucht beigetragen. Ein Lastwagen hatte beim Abbiegen einen Mercedes gerammt und massiven Schaden angerichtet. Als der Brummi-Fahrer einfach weiterfuhr, nahm der Zeuge die Verfolgung auf.
Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Kreuzungsbereich Heerweg / Häfnerstraße. Ein 35-jähriger polnischer Fahrer war dort mit seinem Lastwagen unterwegs, an dessen Heck ein Mitnahmestapler angebaut war.
Als der Lkw nach rechts abbiegen wollte, scherte das Heck mitsamt dem Gabelstapler aus und streifte den danebenstehenden Mercedes eines 65-jährigen Deutschen. Die Wucht des Anstoßes war beträchtlich: Sowohl der Kotflügel als auch die Frontschürze des Autos wurden massiv beschädigt.
Verfolgungsjagd bis zur Ladestelle
Der 35-jährige Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß in seinem Führerhaus offenbar überhaupt nicht und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtete die Kollision jedoch ganz genau. Ohne lange zu zögern, heftete sich der aufmerksame Zeuge an die Fersen des Lasters.
Er verfolgte das schwere Fahrzeug bis zu dessen nächster Ladestelle. Dort stellte er den 35-Jährigen zur Rede und konfrontierte ihn mit dem Vorfall. Als der Lkw-Fahrer von dem Unfall erfuhr, zeigte er sich einsichtig und kehrte umgehend an den Unfallort in Diebach zurück.
Dennoch bleibt die Aktion für den Unfallverursacher nicht ohne rechtliche Folgen: Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen nahmen den Vorfall vor Ort offiziell auf. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.
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