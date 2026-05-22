Aufregung am Theodor-Fischer-Platz: 16-Jähriger in Tarnkleidung löst Polizeieinsatz aus
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Ein 16-jähriger Schüler hat am Donnerstagmorgen einen größeren Polizeieinsatz im Schweinfurter Stadtgebiet verursacht. Der Jugendliche war in kompletter militärischer Tarnkleidung und mit einem täuschend echt aussehenden Gewehr auf offener Straße unterwegs. Besorgte Passanten und Anwohner wählten daraufhin den Notruf.
Gegen 08:45 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere besorgte Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Zeugen meldeten einen jungen Mann im Bereich des Theodor-Fischer-Platzes, der einen Gegenstand bei sich trug, der einer echten Kriegswaffe zum Verwechseln ähnlich sah. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage schickte die Polizei umgehend zahlreiche Streifenwagen zum Einsatzort.
Schneller Zugriff: Keine echte Schusswaffe
Die Fahndung im Nahbereich zeigte schnell Wirkung: Bereits nach wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte den beschriebenen Jugendlichen aufspüren und widerstandslos stellen. Bei der anschließenden Überprüfung gaben die Beamten Entwarnung: Bei dem Gewehr handelte es sich um eine sogenannte Softair-Waffe.
Obwohl von solchen Spielzeuggewehren keine unmittelbare Lebensgefahr ausgeht, sind sie optisch für Laien und auch für Polizisten im ersten Moment nicht von scharfen Schusswaffen zu unterscheiden.
Fast ein Dutzend Waffen im Jugendzimmer sichergestellt
Der Ausflug in Militärkleidung hat für den 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen jedoch ernste Konsequenzen. Das Tragen und offene Führen von solchen „Anscheinswaffen“ ist in der Öffentlichkeit nach dem deutschen Waffengesetz strikt verboten, da es erhebliche Panik und gefährliche Missverständnisse auslösen kann.
Im Zuge der ersten Ermittlungen nahmen die Beamten auch das Zimmer des Schülers genauer unter die Lupe. Dabei machten sie einen überraschenden Fund: Neben dem Gewehr von der Straße stellten die Polizisten ein knappes Dutzend weiterer Softair-Waffen sicher.
Gegen den Jugendlichen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen informierten die Ermittler auch das Jugendamt sowie weitere zuständige Behörden über den Vorfall, um das familiäre und schulische Umfeld des 16-Jährigen zu sensibilisieren.
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