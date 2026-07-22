Aufsitzmäher gerät in Brand und setzt Wiesenfläche in Flammen

SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Während Mäharbeiten ist am Dienstagnachmittag im Bereich „Wiesenhof“ ein landwirtschaftliches Grundstück in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf rund 1.200 Quadratmeter aus und konnte von mehreren Feuerwehren gelöscht werden.

Gegen 16:30 Uhr mähte ein 72-jähriger Deutscher eine landwirtschaftliche Fläche, als mehrere kleine Brandstellen entstanden. Trotz eigener Löschversuche konnte der Mann eine weitere Ausbreitung des Feuers nicht verhindern.

Nach der Alarmierung rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sommerhausen, Eibelstadt, Ochsenfurt, Kleinochsenfurt, Goßmannsdorf und Frickenhausen an. Sie konnten den Brand, der sich zwischenzeitlich auf etwa 1.200 Quadratmeter ausgedehnt hatte, löschen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand deutet vieles auf einen technischen Defekt des Aufsitzrasenmähers als Brandursache hin. Das Gerät brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden am Mäher wird auf etwa 1.400 Euro geschätzt.